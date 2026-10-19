„Kubuś Puchatek”, „Muminki” i inne znane opowieści można usłyszeć podczas bezpłatnych bajkoczytań organizowanych w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Bajki czytają studentki białostockiej filii Akademii Teatralnej, Karolina Klemczak i Hanna Dobrowolska. Dzięki aktorskiej interpretacji, modulacji głosu i odpowiedniemu doborowi repertuaru znane historie nabierają nowego wymiaru. Lektury są dobierane tak, by zainteresować dzieci w różnym wieku. Podczas spotkań mali uczestnicy mogą również proponować książki, które chcieliby usłyszeć następnym razem.

O bajkoczytaniach i pracy z dziecięcą publicznością na antenie Radia Akadera opowiedziały Karolina Klemczak i Hanna Dobrowolska:

Bajkoczytania są także okazją do zdobywania doświadczenia scenicznego. Jak podkreślają studentki, praca z dziecięcą publicznością wymaga uważności i gotowości na nieprzewidziane reakcje. To doświadczenie, które przydaje się im również podczas studiów i pracy nad spektaklami dla najmłodszych.

Spotkania odbywają się w niedziele o godzinie 11.00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Udział jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Mogą w nich uczestniczyć dzieci w każdym wieku wraz z rodzicami.

Informacje o kolejnych terminach można znaleźć na profilu Fundacji Rodziny Czarneckich na Facebooku.

(pc)