Politechnika Białostocka gospodarzem Across Annual Meeting. Europejskie uczelnie rozwijają współpracę

14 października, 2026

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Blisko 250 przedstawicieli dziewięciu europejskich uczelni spotyka się w Białymstoku podczas Across Annual Meeting. W dniach 13–15 października Politechnika Białostocka gości pierwsze doroczne spotkanie Uniwersytetu Europejskiego Across. Uczestnicy rozmawiają o przyszłości międzynarodowego kształcenia, mobilności akademickiej i wspólnych projektach badawczych.

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W spotkaniu biorą udział naukowcy, eksperci i przedstawiciele władz akademickich z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Bośni i Hercegowiny oraz Polski. Politechnikę Białostocką reprezentuje ponad 50-osobowy zespół.

Across Annual Meeting to okazja do podsumowania dotychczasowych działań sojuszu, który rozpoczął działalność w styczniu 2025 roku, a przede wszystkim do zaplanowania kolejnych etapów współpracy. W programie znalazły się dyskusje, warsztaty i spotkania grup roboczych. Uczestnicy pracują nad rozwojem wspólnych programów kształcenia oraz rozwiązaniami, które ułatwią studentom i pracownikom korzystanie z możliwości oferowanych przez uczelnie partnerskie.

Politechnika Białostocka przygotowała również program kulturalny. Goście mogą zobaczyć wystawę prac studentów i pracowników Wydziału Architektury, a także interdyscyplinarny pokaz „impAKT Attune”, łączący teatr, muzykę elektroniczną i wizualizacje generowane przez sztuczną inteligencję. W programie są także wycieczki i aktywności integracyjne.

Wydarzenie potrwa do 15 października.

(pc)