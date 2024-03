Wielkie sportowe emocje w Wielką Sobotę na Stadionie Miejskim w Białymstoku

29 marca, 2024

Fot. Jagiellonia Białystok Fot. Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok podejmie w sobotę (30.03) ŁKS Łódź w ramach 26. kolejki Ekstraklasy.

Mecz zostanie rozegrany na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej w Białymstoku. Początek o 15:00.

– Przygotowywaliśmy się do tego meczu, jak do każdego innego – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. – Z niecierpliwością czekamy na sobotnie starcie. Dla nas najważniejsze jest to, co się dzieje w naszych głowach i my musimy skupić się na swojej mentalności, organizacji gry.

Jagiellonia Białystok nadal jest liderem Ekstraklasy. Natomiast ŁKS Łódź zajmuje ostatnie – 18. miejsce. (jł)