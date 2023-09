VII koncert Listy Przebojów Kultowej Akadery

6 września, 2023

W piątek 13 października Radio Akadera o godzinie 18:00 zaprasza na koncert „Listy Przebojów Kultowej Akadery”. Już po raz siódmy w jednym miejscu spotkają się miłość do radia i muzyki.

To słuchacze Akadery biorąc udział w głosowaniu podpowiedzieli Radiu, jakie zespoły zaprosić na specjalny koncert w Klubie Gwint. Gwiazdą koncertu będzie formacja Cochise. Już wkrótce bezpłatne wejściówki będzie można zdobyć słuchając Radia Akadera. Spora pula trafi też do naszych patronów medialnych.

Lista Przebojów Kultowej Akadery, która nadawana jest w każdy poniedziałek o godzinie 18:00 na fali 87,7 FM, skupia fanów nie tylko dobrego białostockiego i polskiego grania, ale też entuzjastów alternatywy w eterze. To jedyna taka lista przebojów w Polsce. Królują na niej nasze lokalne zespoły, bo są naprawdę uwielbiane w Białymstoku i mają liczne grono swych fanów. Ten koncert to ukłon w ich stronę.

13 października w Klubie Gwint od godziny 18:00 wystąpią:

Bad Falcon (post grunge/rapcore, Sokółka)

(post grunge/rapcore, Sokółka) La Venders ( pop/rock, Białystok)

( pop/rock, Białystok) Obraz Kontrolny ( rock/blues, Michałowo)

( rock/blues, Michałowo) Dots (alt rock, Białystok)

Tradycyjnie zagra też gwiazda – w tym roku będzie to Cochise.

Po koncercie afterparty poprowadzi DJ Stasiewicz, znany z audycji „Ginger Melange” i „TransMisja”.

Koncert Listy Przebojów Kultowej Akadery rozpocznie formacja Bad Falcon. Ekipa pochodzi z Sokółki. Zespół powstał w 2007 r. z inicjatywy Mariusza Bienasza (perkusisty) i Tomasza Staranowicza (gitarzysty). W 2009 r. ukazała się debiutancka płyta pt. „Standard” którą promowały teledyski do utworów „Czas” i „Tańcz”. W 2017 r. zmienił się basista, do formacji dołączył Robert Czerski, trzy lata później odszedł wokalista – Krzysztof Stankiewicz. Jego miejsce w 2021 r. zajął wokalista Artur Szabałowski. Od tamtego momentu zespół gra w składzie: Artur Szabałowski (wokal), Tomasz Staranowicz (gitara), Robert Czerski (bas), Mariusz Bienasz (perkusja). 17 lutego 2022 r. zespół wydał drugą płytę pt. „Przebudzenie” na której znalazło się 12 autorskich utworów.

Następnie zagrają La Venders. Początki formacji sięgają października 2021 roku. Natalka Nosorowska spotkała na studiach w Warszawie Tymoteusza Mojsaka, którego znała jeszcze z czasów szkolnych. Oboje postanowili porzucić uczelnię i wrócili do Białegostoku. Tutaj zaczęli kompletować skład zespołu muzycznego. Jako pierwszy dołączył do nich Bartek Demianiuk, który w tamtym czasie był zaangażowany również w inne projekty. Kolejną osobą, która powiększyła skład był Maciek Szoda. A koniec dołączył Michał Surowiec. W ten sposób powstał pop-rockowy La Venders. Zadebiutował podczas Rockowań 2022, zdobywając drugie miejsce. Pod koniec listopada 2022 ukazał się debiutancki album zespołu pod tytułem “Nimis”.

Na scenie Klubu Gwint pojawi się też Obraz Kontrolny z Michałowa, który od 5 lat tworzy muzykę z pogranicza rocka i bluesa. Zespół doskonale odnajduje się zarówno w akustycznych, jak i mocniejszych brzmieniach. Są wielokrotnymi finalistami Rockowań. Zajęli II miejsce w konkursie „O Złoty Kafel” Siemiatycze Blues-Rock Festiwal, a jury wyróżniło teksty i muzykę lidera zespołu. Wystąpili jako support m.in. przed Proletaryatem, Moskwą, Dżemem, Bajmem, Harlemem czy Myslovitz. Zespół regularnie koncertuje w białostockich klubach, od wielu lat wspiera także Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Formacja wydała debiutancką płytę, z której dwa single zajęły dwa pierwsze miejsca na Liście Przebojów Radia Akadera. Skład zespołu to: Roman Tarasewicz – wokal i gitara, Grzegorz Karpowicz – bas, Tomasz Kozieł – gitara oraz Piotr Żydok – perkusja.

Tuż przed Cochise na scenę wejdą Dots – młoda, białostocka formacja alternatywna. Zespół tworzą Ewelina Szoda (wokal, teksty), Patryk Kowalewski (gitara), Marcin Dąbrowski (bas) i Janek Kulik (perkusja). Zespół jak sam twierdzi, muzykę traktuje jak podróż, często bawiąc się gatunkami i formami, by móc tworzyć obrazy poruszające, choć nieoczywiste, łącząc je ze szczerymi tekstami. Każdy członek zespołu ma inne muzyczne korzenie, dlatego muzycy starają się czerpać ze wszystkich swoich inspiracji, otwierając się cały czas na nowe, poszukując i tworząc, bawiąc się formą, słowem, czy brzmieniem. Zespół ma na koncie dwa krążki i sporo indywidualnych singli. Obecnie intensywnie pracuje nad nową płytą, której premiera już wkrótce. A ponieważ każda kolejna odsłona jest w ich przypadku zaskoczeniem, nie inaczej będzie z nowym albumem: zupełnie nowa podróż, nowe brzmienie, nowe Dots. Koncerty zespół uważa od początku za najmocniejszą stronę swojej działalności. Wszystkie występy są przemyślane i zaaranżowane tak, aby wprowadzić słuchacza w klimat tajemniczości i lekkiej nuty niepokoju. Muzycy nie boją się przełamywania stereotypów oraz eksperymentów gatunkowych, jednak najprościej ich muzykę można określić jako pogranicza alt rocka, a raczej jego podgatunku shoegaze. Dots przyzwyczaili już swoich słuchaczy, że każdy nowy projekt jest zaskoczeniem. Najnowszym singlem białostocki zespół Dots cofa nas do niezapomnianych lat 80. Jest to jednocześnie kolejny owoc współpracy Dots z podlaskim producentem Markiem Kubikiem.

– „Cofam się” to zainspirowana brzmieniem lat 80-tych podróż w głąb trudnych, znanych nam wszystkich emocji – twierdzi zespół. – Lęk przed odrzuceniem, czy brakiem akceptacji dotyka każdego z nas. Tekst to obraz procesu wychodzenia poza ogarniający strach, by móc na nowo otworzyć się na bliskość i zaufanie. Nie zawsze musimy zamykać się w sobie i zostawać sami ze swoimi problemami. Czasami warto odpuścić i pozwolić innym się wesprzeć, dać sobie pomóc.

Do utworu powstał klip w reżyserii Stanisława Prokopczuka, otwierający nowe pola interpretacji, poruszający takie zagadnienia jak depresja, problemy emocjonalne, czy też zwykła samotność, często najbardziej odczuwalna i niezauważana wśród tłumu.

Gwiazda wieczoru – zespół Cochise pojawi się na scenie jako ostatni. Formacja powstała w 2004 roku w Białymstoku. Muzykę, którą gra, można określić jako oryginalne połączenie rocka, grunge’u i metalu. Cochise ma na swoim koncie 7 płyt, wydanych przez wytwórnie Metal Mind i Mystic Production, oraz ponad czterysta klubowych koncertów zagranych w Polsce, Belgii, Anglii, Niemczech i Czechach. Cochise wystąpił również na licznych koncertach plenerowych, zlotach motocyklowych i przede wszystkim festiwalach takich jak m.in.; Przystanek Woodstock (duża scena), Seven Festival, Cieszanów Rock Festiwal, Przystanek Żory, Ostrava v Plamenech czy Impact Festival (przed Black Sabbath!). W 2019 roku Cochise zagrał w Krakowie jako support amerykańskiej grupy Godsmack, a w czerwcu 2022 roku supportował brytyjską formację BUSH. Dziennikarze miesięcznika „Teraz Rock” umieścili album „Swans and Lions” w dziesiątce najlepszych płyt rockowych 2018 w Polsce, obok takich zespołów, jak Riverside czy Behemoth. Obecnie zespół promuje swój ostatni album „The World Upisde Down” i pracuje na nad kolejnym wydawnictwem, którego premierę zaplanowano na początek 2024 roku.

Koncert „Listy Przebojów Kultowej Akadery” patronatem objęła dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.