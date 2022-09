Salon Maturzystów Perspektywy 2022 na kampusie Politechniki Biaostockiej [ZDJĘCIA]

Wrzesień 23, 2022

Setki maturzystów z województwa podlaskiego przyjechały na kampus Politechniki Białostockiej, by wziąć udział w Białostockim Salonie Maturzystów Perspektywy 2022. Uczniów szkół ponadpodstawowych najbardziej zainteresowały prezentacje aż 14 studenckich kół naukowych działających w największej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce.

– Bardzo nam się podoba, że wyszła taka inicjatywa, bo przybliża troszkę właśnie ten świat studiów – mówili maturzyści z Podlaskiego. – Całe wydarzenie jest bardzo ciekawe, bo tutaj wszystkiego można się dowiedzieć i o Politechnice Białostockiej, i też trochę ogólnie o całej maturze.

Już przed wejściem do Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej przyszłych studentów witały niecodzienne pojazdy skonstruowane przez studentów z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, wewnątrz, na honorowym miejscu, pysznił się bolid CMS-08, zdobywca wysokich lokat w tegorocznej serii międzynarodowych zawodów Formula Student. Tuż obok można było przyjrzeć się działającemu modelowi łazika marsjańskiego, zanurzyć się w wirtualnej rzeczywistości, czy być przytulonym przez specjalną kamizelkę.

– Białostocki Salon Maturzystów cieszy się niebywałym powodzeniem – podkreślała dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej. – Oznacza to też, że to wydarzenie jest bardzo potrzebne nie tylko nam do prezentowania naszego potencjału, zachęcania do studiów na naszej uczelni, ale też i samym maturzystom i uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy chcą zobaczyć uczelnię od środka. A to ważne po pandemii i takich ograniczonych kontaktach międzyludzkich, dla tych którzy chcą poznać studentów, nauczycieli. Uważam, że to jest najlepszy sposób, żeby się bliżej poznać i dokonać właściwego wyboru, jeśli chodzi o kierunek. Jako inżynier z wykształcenia oraz wszystkich stopni naukowych przekonuje, że zdecydowanie warto być inżynierem, bo to nie tylko zawód. To jest również podejście do życia, to jest też pewnego rodzaju odwaga, taki rodzaj dobrej pewności siebie, otwartość na zmiany. Myślę, że to pasjonujące studia, a potem naprawdę bardzo dobre, interesujące ścieżki kariery zawodowej. Politechnika często kształci na potrzeby regionu. Dostosowujemy się do potrzeb regionu, ale kształcimy inżynierów. Czyli poradzą sobie oni zarówno w naszym regionie, gdzie przedsiębiorcy zapraszają do pracy i oferują naprawdę bardzo dobre warunki rozwoju zawodowego. Ale inżynierowie są też potrzebni w kraju i bardzo potrzebni za granicą. I nie ma tutaj bariery językowej, ponieważ inżynierowie mówią tym samym językiem.

Maturzyści na specjalnych spotkaniach poznawali oferty kierunków studiów poszczególnych wydziałów uczelni, możliwości wymiany w ramach programu Erasmus+, czy oferty pracy, jakie czekają już na absolwentów Politechniki Białostockiej.

Białostocki Salon Maturzystów to także seria wykładów przygotowanych przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, właśnie tej, do której trafiają do oceny arkusze maturalne z województwa podlaskiego. Maturzystów wprowadzała w tajniki nowej matury 2023 dr Agnieszka Muzyk, dyrektor OKE w Łomży.

– Dla nas to jest też możliwość dotarcia do sporej rzeszy maturzystów – powiedziała dr Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. – Zależy nam jako instytucji, która przeprowadza egzaminy zewnętrzne, żeby jak najwięcej osób, które przystąpią do egzaminu maturalnego, otrzymywało takie informacje, które są rzeczywiście zgodne z aktami prawa i z tym, co rzeczywiście tych uczniów już w 2023 roku czeka realnie na egzaminie maturalnym. Dlatego każdą formę dotarcia przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do uczniów przyjmujemy w sposób otwarty i wspieramy.

Już obowiązuje nowa podstawa programowa – kontynuowała dr Muzyk. – Egzaminy maturalne 2023 są przygotowane zgodnie z nową podstawą, czyli zgodnie z tym, do czego uczniowie są przygotowywani. Więc jest to naturalna konsekwencja tego, co się już pojawiło w systemie edukacji 5 lat temu. Niepokój obecny jest w odniesieniu do języka polskiego, bo trzeba znać więcej lektur. Jeżeli człowiek ma się legitymować wykształceniem średnim, jeżeli ma funkcjonować w kodzie kulturowym, który obowiązuje w Polsce, wypada, żeby człowiek, który jest człowiekiem wykształconym, znał te lektury.

Tuż obok auli wykładowej, na specjalnych stoiskach przyszłoroczni maturzyści mogli poznać zasady rekrutacji na Politechnikę Białostocką i oferty wszystkich sześciu wydziałów uczelni. (jd)

