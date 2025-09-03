Politechnika Białostocka tworzy Bio4Future – Podlaskie Centrum Ochrony Różnorodności Grzybów i Roślin

Politechnika Białostocka uruchamia projekt BIO4FUTURE – Podlaskie Centrum Ochrony Różnorodności Grzybów i Roślin, którego celem jest ochrona bioróżnorodności województwa podlaskiego. Inicjatywa realizowana jest przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku uczelni i wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju „Moja Zielona Politechnika”.
Ochrona grzybów i roślin w regionie
Grzyby występują niemal wszędzie – w lasach, wodach, ogrodach, a nawet na ścianach domów. Stanowią istotny element ekosystemów, biorą udział w obiegu pierwiastków i wspierają leczenie niektórych chorób, w tym nowotworów. Mimo to naukowcy wciąż nie poznali w pełni 90% gatunków.
Jednym z kluczowych zadań BIO4FUTURE jest utworzenie banku żywych kultur grzybów.
– Dzięki temu możliwe będzie odtworzenie populacji gatunków roślin i grzybów w przypadku ich wyginięcia w stanie naturalnym – podkreśla dr Ewa Zapora z Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej.
Naukowcy planują także stworzenie Polowego Banku Zagrożonych Gatunków Roślin i Polowego Banku Różnorodności Florystycznej Regionu Podlaskiego, który zgromadzi gatunki charakterystyczne dla Podlasia. Rozbudowane zostanie także Herbarium – kolekcja roślin naczyniowych i mszaków, licząca obecnie ponad 3 tysiące okazów.
Publikacje i edukacja przyrodnicza
Projekt BIO4FUTURE zakłada popularyzację wiedzy o przyrodzie regionu. Powstanie specjalna strona internetowa, dwujęzyczna monografia oraz Podlaska Czerwona Lista Roślin, dokumentująca gatunki zagrożone wyginięciem lub objęte różnym stopniem ochrony.
Eksperci opracują dwa tomy o grzybach: poliporoidalnych rozkładających martwe drewno oraz korticioidalnych wyglądających jak nalot na drzewach. Publikacje przygotują mykolodzy: Marek Wołkowicki i dr Eugene Yurchenko.
Dodatkowo, planowane są sezonowe wystawy fotografii przyrodniczej, filmy naukowe, warsztaty terenowe i laboratoryjne, otwarte dla wszystkich zainteresowanych ochroną przyrody.
Zespół naukowców
W projekcie uczestniczą:
-
dr Ewa Zapora – kierownik zadania BIO4FUTURE,
-
dr Dan Wołkowycki – koordynator działań dotyczących roślin,
-
Marek Wołkowicki – koordynator działań dotyczących grzybów,
-
dr Eugene Yurchenko – ekspert mykolog.
Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej
Instytut, mieszczący się w Hajnówce, w pobliżu Puszczy Białowieskiej, kształci m.in. inżynierów leśnictwa, ochrony środowiska i inżynierię rolno-spożywczą. Centrum badań leśnych jest także miejscem realizacji projektu BIO4FUTURE, który wspólnie z innymi instytucjami naukowymi regionu ma chronić i przywracać różnorodność biologiczną województwa podlaskiego.
