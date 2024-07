Marszałek Sejmu z wizytą w Podlaskiem. Szymon Hołownia przekazał flagę żołnierzom

17 lipca, 2024

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazuje flagę żołnierzom 18. PR fot. Sejm RP/X Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazuje flagę żołnierzom 18. PR fot. Sejm RP/X

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia odwiedził wczoraj (16.07) województwo podlaskie. Przekazał żołnierzom 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego flagę Rzeczypospolitej Polskiej, która powiewała ponad Sejmem przy Wiejskiej w Warszawie.

W białostockich koszarach biało-czerwoną podniesiono na maszt przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego. Szymon Hołownia podkreślił, że flaga narodowa jest zobowiązaniem zarówno dla polityków, jak i żołnierzy, których łączy służba Polsce.

– Ta flaga właśnie dlatego, że powiewała nad Sejmem , jest przypomnieniem dla nas wszystkich, którzy w tym budynku pracujemy i obradujemy, że są gdzieś ludzie, nad których służbą ta flaga będzie powiewać. Bo co miesiąc ją z budynku Sejmu zdejmujemy ,zakładamy nową i przekazujemy ją dalej do jednostek wojskowych takich, jak wasza– powiedział Szymon Hołownia do żołnierzy.

💬Co miesiąc wymieniamy flagę na budynku Sejmu i przekazujemy dalej właśnie do takich jednostek wojskowych. Jest ona zobowiązaniem zarówno dla nas – polityków, jak i dla was – żołnierzy. W tym symbolicznym geście pokazujemy, że i my, i wy, chcemy służyć naszej ojczyźnie. W… pic.twitter.com/hACOa59yGN — Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) July 16, 2024

Marszałek zapewnił wojskowych, że „Rzeczpospolita zawsze stoi za nimi murem i że nie jest to żaden slogan”.

-Chciałbym wam serdecznie podziękować w imieniu Sejmu Rzeczypospolitej, w imieniu nas wszystkich parlamentarzystów reprezentujących polskie społeczeństwo, polski naród za waszą służbę. Wasza służba, rozpoznanie to jest rzecz, która wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. Od informacji pozyskanych od was zależy ludzkie życie, zdrowie, bezpieczeństwo waszego kraju, pokój lub wojna– mówił marszałek.

Z kolei podczas wizyty w Białowieży Szymon Hołownia potępił atak grupy młodzieży na polskich żołnierzy oraz obiecał wsparcie lokalnych przedsiębiorców, którzy tracą na wprowadzeniu strefy buforowej. (oprac. AJ)

Zobacz zdjęcia z wizyty marszałka Szymona Hołowni w Białymstoku i Białowieży.

Czytaj także: Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, opowiada o swojej karierze