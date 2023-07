Festiwal Przebudzonych TUTAKA 2023. Dwa dni rockowego grania na polanie Boryk

12 lipca, 2023

Paweł Stankiewicz, prezes Fundacji TUTAKA, fot. Małgorzata Turecka Paweł Stankiewicz, prezes Fundacji TUTAKA, fot. Małgorzata Turecka

14 i 15 lipca, czyli w najbliższy piątek i sobotę, już po raz trzeci na leśnej polanie Boryk koło Gródka, obędzie się największe spotkanie Białorusinów na świecie – Festiwal Przebudzonych TUTAKA.

To będą dwa dni koncertów, wypełnionych też warsztatami, dyskusjami i spektaklami teatralnymi dla dzieci.

– Myślę, że najważniejszym elementem piątku, oprócz dobrej zabawy na koncertach, to jednak będzie spotkanie ze Śviatłaną Cichanouską. Liderka sił demokratycznych Białorusi przyjedzie do nas specjalnie na nasz Festiwal, żeby nas wesprzeć, ale wydaje mi się poczuć też od nas wsparcie. W piątek przed koncertami zorganizujemy takie otwarte spotkanie – mówi Paweł Stankiewicz, prezes Fundacji TUTAKA.

W piątek (14.07) m.in. zagra legenda grodzieńskiego punk-rocka – zespół Dzieciuki. W sobotę (15.07), już na dużej scenie, m.in. Daj Darohu.

– Headlinerem będzie Daj Darohu. Dzięki takim headlinerom też chcę pokazać tych mniej znanych muzyków białoruskich, a moim zdaniem bardzo ciekawych, bo takich jakby na progu kariery, bym powiedział. Więc tej karierze trochę chcemy pomóc. Takim młodym zespołem jest np. NOCHY i wydaje mi się, że on będzie rewelacyjny. Radzę wszystkim przyjechać wcześniej, bo Nochy będzie grał jako pierwszy w sobotę, warto więc nie przegapić tego koncertu. Będzie też zespół, który gra bardzo długo, ale tutaj w Polsce w ogóle nie jest znany, czyli Botanic Project i jest to białoruskie reggae! Kolejny zespół – Dlina Volny to zespół, który właśnie rozpoczyna europejską trasę i jesteśmy jednym z pierwszych punktów tej trasy. Prawie na koniec zagra Daj Darohu, klasyczny punk-rock, a na sam koniec otwieramy przestrzeń „Po prostu tańcz” i tam zagra Papa Bo – świetny białoruski didżej. Na takim rejwie spokojnie myślę przywitamy wschód słońca. Papa Bo zagra nie tylko w sobotę, ale także w piątek zamknie naszą imprezę – mówi Paweł Stankiewicz, prezes Fundacji TUTAKA.

Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. Wstęp na cały Festiwal jest bezpłatny.

Festiwal Przebudzonych TUTAKA odbywa się przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Białymstoku, czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. (mt)

O szczegółach tegorocznej edycji Festiwalu opowiada Paweł Stankiewicz, prezes Fundacji TUTAKA. Audycję przygotowała Małgorzata Turecka.

Piątek, 14 lipca 2023

STREFA TAMAKA

13:00 Otwarcie terenu festiwalu

16:00 Warsztaty “Flaga wolności” (namiot 1)

17:00 Warsztaty dla dzieci z MOVA NANOVA (namiot 2)

17:30 Akcja solidarności z więźniami politycznymi

18:00 Malavanyč zaprasza. Historia batlejki – warsztat (namiot 2)

19:30 Spotkanie Śviatłany Cichanouskiej z Białorusinami

21:00 Koncerty:

KRWADZIKI

ULADZIMIR PUHAČ (J:MORS)

DZIECIUKI

22:30 RUSLAN SEREDUK & MATEUSZ KOSELA – ambient 2020

STREFA TUTAKA

16:30 Tworzymy “Lalkę-życzenie” razem. Zajęcia z magii z Julią Kataržyńską

17:30 Teatralne warsztaty “Ludzie i drzewa” z Andrejem Saŭčanka

23:00 PROSTA TAŃCUJ!

PAPA BO SELEKTAH

Sobota, 15 lipca 2023

STREFA TAMAKA

NAMIOT 1

12:00 Warsztaty dla dzieci z MOVA NANOVA

13:00 Warsztaty malowania drewnianych domków od rodzinnej manufaktury

14:00 KNIŽNY VOZ z Kryściną Drobyš. Prezentacja platformy audiobook’ów dla dzieci i młodzieży po białorusku.

14:30 Malavanyč zaprasza. Wesołe zabawy dla dzieci i dorosłych.

16:00 Charytatywna aukcja od BYSOL wspierająca dzieci więźniów politycznych

16:30 „Jak się słyszy, tak się rysuje”. Warsztaty ilustratorki i art-menedżerki Voli Kuźmič

17:30 Magiczna wirówka z Julią Harunovič, inicjatorki twórczego studia ARTFAMILY

NAMIOT 2

12:00 Warsztaty pieczątek z ziół i traw z Aleną Sarasiek

12:30 Lekcja o stroju tradycyjnym z Kaciaryną Vadanosavą

13:30 Prezentacja IT szkoły K2: digital – to nie takie trudne. Interaktywne warsztaty tworzenia startup’u

14:30 “Kultura zaufania. Jak ją stworzyć Białorusinom”. Warsztaty na przykładzie Związku Białoruskiego Biznesu za Granicą

15:30 Teatr “Przygody Kózki Zefirki” – VIDEOSTUDIO RAJU. Prawdziwa magia dla dorosłych i dzieci

16:50 Seminarium “Kryzysy i trauma” z psycholożką Aleną Hribanavą. Jak nauczyć się pokonywać skutki traumatycznych wydarzeń.

NAMIOT 3 – STUDIO DYSKUSYJNE

12:30 Więźniowie polityczni Białorusi.

13:30 Białoruski biznes na emigracji.

14:30 Współczesna kultura białoruska, czy może istnieć na emigracji?

15:30 Białorusini Podlasia.

16:30 Prezentacja wydawnictwa SKARYNA, art-booka “Bloodlands 20/22” i powieści “Świnie” po białorusku.

STREFA TUTAKA

Informacje o miejscu zbiórki w punkcie informacyjnym:

12:00 Obóz Szczęśliwych Białorusinów

12:00 Tworzymy “Lalkę-życzenie” razem. Zajęcia z magii z Julią Kataržyńską

13:00 Joga dla dzieci i dorosłych z Inną Šyroką

13:00 “Jak Findus zgubił się, kiedy był mały” – interaktywne czytanie książki i gra z twórczą grupą KRAKATUKI

13:30 Gra w piłkę z Kaciaryną Snyciną

15:00 Śmiecho-terapia i medytacja. Szkoła improwizacji IMPROVIZ-ART Aleny Hanievič

15:30 Joga dla dzieci i dorosłych z Inną Šyroką

16:00 “Kiedy Słońce było bogiem…”. BEER&HISTORY – otwarta lekcja historii

SCENA GŁÓWNA

17:00 Premiera krótkometrażowej fabuły “Busieł” twórców festiwalu BULBAMOVIE

18:30 Oficjalne otwarcie sceny

19:00 Początek koncertów

NOCHY

BOTANIC PROJECT

DLINA VOLNY

DAJ DAROHU

23:00-03:00 PROSTA TANCUJ!

Festiwal zakończymy tańcami przy muzyce PAPA BO SELEKTAH