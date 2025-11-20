Drogi kariery – niezwykła historia Krzysztofa Kiziewicza, twórcy filmowego i absolwenta Politechniki Białostockiej

20 listopada, 2025

źródło: Krzysztof Kiziewicz źródło: Krzysztof Kiziewicz

Ścieżka zawodowa nie zawsze jest prosta i przewidywalna. Doskonałym przykładem jest Krzysztof Kiziewicz – absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, który zamiast podążać tradycyjną drogą programisty, wybrał świat sztuki wizualnej. Dziś jest twórcą filmowym, autorem dokumentów, reklam, teledysków oraz zwycięzcą najważniejszych branżowych nagród, w tym Fryderyka oraz Brązowego Lwa z Cannes.

Posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z Krzysztofem Kiziewiczem:

Od matematyki i kodu do sztuki filmowej

Kiziewicz podkreśla, że jego droga nie była wynikiem nagłej decyzji. Już od młodości łączył zamiłowanie do różnych dziedzin: tańca, filmu i informatyki. Studia na Politechnice Białostockiej pozwoliły mu rozwijać umysł analityczny, a jednocześnie — dzięki pasjom — budować wrażliwość artystyczną.

Jak sam mówi, brakowało mu wówczas relacji z ludźmi, których często nie zapewniała praca programisty. Film okazał się przestrzenią, w której mógł przenieść logikę i strukturę kodu na opowiadanie historii — tworząc scenariusze, budując narrację, analizując błędy i szukając rozwiązań. Informatyka i film okazały się bardziej kompatybilne, niż mógł kiedyś przypuszczać.

Studia informatyczne, które pomagają w filmie

Choć ostatecznie wybrał film, wiedza zdobyta na Politechnice Białostockiej okazała się niezwykle praktyczna. Przykładem jest sytuacja, w której musiał zsynchronizować ogromną liczbę materiałów dokumentalnych bez timecodu. Żaden dostępny program nie poradziłby sobie z tym szybko i tanio — więc napisał własne narzędzie. Zamiast dwóch tygodni, zajęło mu to pół godziny.

To dowód na to, że interdyscyplinarność w karierze może stać się ogromnym atutem.

Nagrody, które udowadniają siłę historii

Kiziewicz znany jest z projektów, w których centrum zawsze znajduje się człowiek. To właśnie wrażliwość na ludzkie emocje i doświadczenia sprawiła, że jego prace były doceniane nie tylko przez odbiorców, ale też przez branżę.

Fryderyk za teledysk „Łona x Konieczny x Krupa – Bym poszedł” jest jednym z najlepszych przykładów — klip powstał za niewielkie pieniądze, a mimo to pokonał milionowe produkcje, zdobywając miano najlepszego klipu hiphopowego. Ważnym osiągnięciem są także nagrody reklamowe, w tym Brązowy Lew z Cannes — jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie reklamy.

Dlaczego nie Filmówka?

Choć logika zakłada, że twórca filmowy powinien skończyć szkołę filmową, w jego przypadku było inaczej. Jak opowiada, wykładowcy Łódzkiej Filmówki, którzy widzieli jego filmy dokumentalne, twierdzili, że nie musi już uczyć się języka filmowego — bo po prostu go posiada. Co więcej, w tamtych latach jego filmy były pokazywane studentom łódzkiej szkoły jako przykłady do analizy.

Człowiek w centrum – główny motyw twórczości

Choć pracował przy filmach o naturze, dopiero obecność człowieka nadawała kadrom właściwy sens i kontekst. W erze, w której algorytmy platform promują materiały z ludzką twarzą, jego intuicja okazuje się zaskakująco trafna — człowiek zawsze pozostaje najważniejszy.

Rada dla młodego siebie i młodych studentów

Zapytany, co powiedziałby sobie z czasów studiów, odpowiada bez wahania: nic by nie zmienił. Informatyka była świetnym wyborem — i dziś jest kierunkiem jeszcze bardziej przyszłościowym. Zachęca studentów, by kończyli studia i rozwijali swoje talenty, bo łączenie różnych dyscyplin może otwierać drzwi, o których wcześniej nie mieli pojęcia.

Obejrzyj klip Krzysztofa Kiziewicza, który został nagrodzony Fryderykiem – największą branżową nagrodą przyznawaną w Polsce za teledysk:

(pc)