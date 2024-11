Drogi kariery. „Kluczem jest elastyczność i otwartość na różne role”. Rozmowa z wicemarszałkiem Senatu Maciejem Żywno

28 listopada, 2024

Maciej Żywno – wicemarszałek Senatu RP, fot. A. Jakuć

– Nie bać się, próbować i otworzyć na różne role w życiu – to rada, którą wicemarszałek Senatu, Maciej Żywno, daje tym, którzy stoją przed wyborem zawodowej ścieżki. W ramach audycji „Drogi kariery” polityk, pedagog, samorządowiec, strażak ochotnik i społecznik opowiedział o swoich doświadczeniach, które ukształtowały go jako człowieka i profesjonalistę.

Maciej Żywno rozpoczął swoją karierę zawodową jako kierownik Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji w Wasilkowie, wygrywając konkurs na to stanowisko w wieku zaledwie 20 lat.

– Byłem młodym człowiekiem, który musiał pracować z seniorami i jednocześnie zdobywać ich zaufanie. Zdarzyło się nawet, że przez trzy miesiące pełniłem funkcję prezesa klubu seniora – wspomina Żywno, dodając, że doświadczenie to nauczyło go wytrwałości i odpowiedzialności.

Wpływ harcerstwa na życie

Ważnym etapem w życiu wicemarszałka było harcerstwo. Jak sam przyznaje, pochłaniało ono znaczną część jego młodości, ale nauczyło go dyscypliny, organizacji i konsekwencji. – Nic nie przychodzi łatwo, jeśli na to nie zapracujesz i nie dopniesz do końca. To wartość, która pozostaje na całe życie – podkreśla.

Strażak ochotnik i społecznik

Od 13 lat Żywno pełni funkcję strażaka ochotnika w Jurowcach. Jak mówi, ta działalność to nie tylko misja społeczna, ale też możliwość pracy w zespole i zdobywania nowych doświadczeń. – To coś, co daje poczucie spełnienia, a jednocześnie pozwala spotkać wielu ciekawych ludzi – zauważa.

Największe wyzwania zawodowe

Maciej Żywno pełnił wiele funkcji, m.in. sekretarza miasta, wojewody podlaskiego, wicemarszałka województwa, a obecnie wicemarszałka Senatu. Za najtrudniejszą, ale i najbardziej satysfakcjonującą, uznaje stanowisko wojewody. – To była codzienna adrenalina i nieustanny kontakt z ludźmi. Zarządzanie kryzysowe i informatyzacja administracji były wielkim wyzwaniem, ale też dawały ogromną satysfakcję – wspomina.

Elastyczność w wyborach zawodowych

Zdaniem Macieja Żywno, współczesny rynek pracy wymaga od młodych ludzi otwartości na zmiany i gotowości do podejmowania różnych wyzwań. Sam, po zakończeniu jednej z funkcji publicznych, pracował w prywatnej firmie jako pełnomocnik zarządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego. – To było ciekawe doświadczenie, które pokazało mi inny wymiar funkcjonowania przedsiębiorców i samorządu – przyznaje.

Rada dla młodych

– To już nie są czasy, kiedy pracę zaczynało się i kończyło w jednym miejscu. Kluczem jest elastyczność i otwartość na różne role – podsumowuje wicemarszałek, zachęcając młodych ludzi do odważnego podejmowania wyzwań zawodowych. (AJ)

Posłuchaj rozmowy z wicemarszałkiem Senatu Maciejem Żywno.

