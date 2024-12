Chcesz otrzymać karmnik dla ptaków? Wypełnij formularz!

8 grudnia, 2024

fot. PMKL fot. PMKL

Zima to wymagający czas dla ptaków, szczególnie tych, które zdecydowały się pozostać w Polsce. Miasto Białystok, w trosce o skrzydlatych mieszkańców, organizuje akcję rozdawania karmników. Dzięki niej każdy chętny mieszkaniec może wspomóc ptaki, jednocześnie ucząc się, jak robić to prawidłowo.

Jak wziąć udział w akcji?

Aby otrzymać darmowy karmnik, wystarczy:

Wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny tutaj). Wysłać go na adres: karmnik@um.bialystok.pl.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 6 grudnia 2024 r. do wyczerpania puli 100 karmników, jednak nie później niż do 10 grudnia 2024 r. do godz. 20.00.

Decyduje kolejność zgłoszeń, a osoby zakwalifikowane do odbioru karmników zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie.

Odbiór karmników

Karmniki można odebrać w Departamencie Gospodarki Komunalnej przy ul. Kamiennej 17, pok. 305. Termin odbioru to do 20 grudnia 2024 r. do godz. 15.30.

Każdy uczestnik akcji może otrzymać jedynie jeden karmnik.

Edukacja na temat dokarmiania ptaków

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Dojlidy miasto przygotowało tablice edukacyjne dotyczące prawidłowego dokarmiania ptaków. Tablice zostaną ustawione w popularnych miejscach, gdzie mieszkańcy często wspierają ptaki.

Przy dokarmianiu warto pamiętać o kilku zasadach:

Rozpoczęcie dokarmiania: od pierwszych mrozów i śniegu aż do końca zimowych warunków.

od pierwszych mrozów i śniegu aż do końca zimowych warunków. Regularność: ptaki przyzwyczajają się do miejsc, więc ważna jest systematyczność.

ptaki przyzwyczajają się do miejsc, więc ważna jest systematyczność. Właściwy pokarm: świeży, bez soli i innych szkodliwych substancji.

świeży, bez soli i innych szkodliwych substancji. Czystość karmnika: regularne usuwanie resztek pokarmu i odchodów.

To już kolejna ekologiczna inicjatywa miasta, które wiosną rozdawało budki lęgowe dla ptaków. Tym razem akcja wspiera zimowe przetrwanie ptaków, jednocześnie edukując mieszkańców w zakresie ich ochrony. (pc)